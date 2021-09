CP | 500 soignants en renfort sont arrivés en Polynésie française et dans les Antilles pour faire face à la vague épidémique

Depuis le début de la reprise épidémique, des efforts sans précédents ont été engagés par le Gouvernement en outre – mer pour répondre aux besoins d’augmentation des capacités hospitalières de ces territoires.

Des renforts matériels ont été envoyés en Polynésie française pour améliorer la capacité de dépistage avec plus de 10 000 écouvillons, 60 000 tests antigéniques et 30 000 autotests partis depuis le 16 août dernier. 32 concentrateurs d’oxygène ont été acheminés pour renforcer les capacités hospitalières du pays, ainsi que 50 000 blouses. D’autres matériels ou consommables seront transmis, en fonction des demandes des autorités polynésiennes.

Un avion – cargo a également été spécialement affrété pour fournir la Guadeloupe et la Martinique en produits sanitaires. Le 28 août dernier, un avion – cargo complet contenant plus de 43 tonnes de matériels (plus de 200 bouteilles d’oxygène, du matériel biomédical) est parti pour les Antilles afin d’accélérer l’acheminement vers le territoire de matériels biomédicaux nécessaires à l’ouverture de lits supplémentaires d’hospitalisation conventionnelle ou de soins critiques et essentiels aux soins de ville. Les bouteilles d’oxygène chargées représentent le volume couramment utilisé par un hôpital et le matériel chargé permet d’armer 40 lits d’hospitalisation en soins critiques.

94 évacuations sanitaires ont été organisées depuis le début de la 4ème vague et seront poursuivies par le ministère des Solidarités et de la Santé au vue de la situation sanitaire.