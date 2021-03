COROM, l'Etat accompagne les communes pour un pilotage de qualité des finances locales

Pour connaître le détail des COROM ville par ville dans chaque territoire :

Les COntrats de Redressement en Outre-mer

Mayotte Sada La Réunion Saint-Benoit Guyane Cayenne Iracoubo Guadeloupe Fort-de-France Saint-Pierre Martinique Pointe-à-Pitre Saint-François Basse-Terre

Ces communes ont été sélectionnées par le ministre des Outre mer en raison de la qualité de leurs dossiers de candidatures, examinés par un comité interministériel regroupant la direction générale des Outre-mer, la direction générale des finances publiques et la direction générale des collectivités locales.

Ce dispositif permet à l'Etat d'accompagner sur le long terme, par un appui technique, humain et financier, des communes volontaires, en échange d'engagements leur permettant de revenir à une meilleure santé financière. Avec l'augmentation de la DACOM en 2020 et accélérée en 2021, la mise en place d'un dispositif inédit de compensation des pertes de recettes du fait de la crise sanitaire en 2020 et le plan de relance qui bénéficiera également aux collectivités territoriales des Outre-mer en 2021 et 2022, l'expérimentation COROM est un nouvel outil proposé par le Gouvernement aux élus locaux ultramarins."Pour découvrir et suivre les 9 projets accompagnés cliquez sur les noms de communes :