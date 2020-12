Coopération franco-néerlandaise dans la Caraïbe : Sébastien Lecornu s’est entretenu avec Stef Blok - Communiqué de presse

L’échange d’une durée de 30 minutes a permis d’affirmer la convergence de vues entre les deux Etats. Les Pays-Bas et la France entendent renforcer leur coopération, notamment en mer, pour lutter contre les trafics, et les ministres ont souligné l’engagement des deux capitales à accompagner les territoires et à agir en faveur du développement économique dans le respect du droit.