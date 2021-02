Barbara Pompili, Sébastien Lecornu et Bérangère Abba annoncent la candidature des volcans et forêts de la Montagne Pelée des pitons du nord de la Martinique au patrimoine mondial de l'Unesco

Un bien forestier volcanique exceptionnel

Le bien naturel des Volcans et forêts de la Montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique s’étend sur 15 000 hectares et couvre les deux massifs volcaniques et forestiers du nord de l'île.

Volcan iconique, la Montagne Pelée témoigne d’un évènement majeur dans l’histoire de la volcanologie, l’éruption du 8 mai 1902, une référence mondiale pour l’étude des sciences de la terre. Les pitons de Carbet forment, quant à eux, une expression remarquable d’un phénomène géologique très rare au niveau mondial.

Ces aires volcaniques hébergent le continuum forestier le plus diversifié et le mieux conservé des Petites Antilles, allant du littoral jusqu’aux sommets, intégrant des exemples de forêts humides très anciennes. Elles abritent les types forestiers les plus représentatifs des Petites Antilles et près de 90% de ses espèces arborées. Le bien héberge une flore et une faune exceptionnelles, avec le nombre d’espèces endémiques végétales le plus important des Petites Antilles, impliquant une responsabilité de conservation au niveau mondial.

Situé au sein du Parc naturel régional de la Martinique, il bénéficie de mesures de protection, notamment trois réserves biologiques intégrales garantissant la préservation des massifs et la libre évolution des écosystèmes forestiers. Le plan de gestion, qui constitue un véritable projet de territoire, est mis en œuvre par les collectivités et l’Etat, avec l’ensemble des partenaires au niveau territorial, national et international.

Vers la reconnaissance internationale

Après le label national Forêt d’Exception© obtenu le 4 juillet 2019, les volcans et forêts de la Montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique visent la reconnaissance internationale avec l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial. La candidature répond aux priorités de la Convention du patrimoine mondial qui encourage les inscriptions de biens naturels dans des régions encore peu représentées comme les Caraïbes.

Cette candidature sera examinée par le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco lors de sa session de juillet 2022.

« La candidature vise à reconnaître la Valeur Universelle Exceptionnelle de ce site représentatif de l’histoire volcanologique de la planète et abritant une diversité biologique parmi les plus importantes pour la conservation à l’échelle mondiale. » a déclaré Barbara Pompili

« Au-delà du territoire du nord de l’île, cette candidature constitue un formidable levier de valorisation et d’attractivité pour la Martinique, et une opportunité de coopération régionale avec les îles voisines. » a précisé Sébastien Lecornu