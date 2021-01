Annonces de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer lors de son déplacement officiel en Martinique | CP

« 170 millions d’euros pour la Martinique »

Lors de son déplacement officiel en Martinique, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer a annoncé aux acteurs économiques qu’une enveloppe de 170 millions d’euros sera attribuée au dispositif France Relance pour faire face et protéger la Martinique des conséquences économiques et sociales de la crise de la Covid-19. Ce Plan de relance s’articule autour de 3 priorités : l’écologie, la compétitivité et la cohésion. Il vient renforcer la mobilisation du Gouvernement immédiate et continue depuis le début de la crise.

Intempéries : « une maison, une solution »

À Sainte-Marie, lors de sa rencontre avec les sinistrés des récentes intempéries, le ministre des Outre-mer a renouvelé le soutien sans faille de l’État pour permettre des réparations rapides. Il a annoncé qu’un comité de suivi sera mis en place dès le 15 janvier 2021 afin d’évaluer au cas par cas chaque situation.