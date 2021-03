Accélération de la campagne de vaccination anti COVID en Outre-mer | Communiqué de presse

Afin d’accélérer le rythme, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, ont décidé l’envoi de doses supplémentaires par rapport aux volumes initialement prévus la semaine du 22 mars :

3 500 doses supplémentaires par territoire, à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et à Mayotte

La Réunion bénéficiera d’un second réassort de 5850 doses la semaine du 5 avril.

6 000 doses supplémentaires par territoire, en Nouvelle-Calédonie, en Guyane et en Polynésie française

Afin de toucher directement les citoyens désireux de se faire vacciner les équipes médicales ont déployé en Outre-mer une démarche d’« aller vers » permettant de rapprocher la vaccination des publics dont la situation ne permet pas de se déplacer de manière autonome vers un point de vaccination. Cette stratégie vise également à lever la défiance constatée vis-à-vis des vaccins, plus forte dans les territoires ultramarins qu’en métropole ; ce manque d’adhésion constitue l’un des principaux freins à la vaccination en Outre-mer.

Plus particulièrement, à Wallis-et-Futuna, récemment touché par la Covid-19 après avoir été préservé par l’épidémie, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, toujours Covid-free, 18 000 et 9 600 doses ont respectivement été acheminées afin de pouvoir vacciner l’ensemble de la population majeure. Ces opérations de vaccination de masse permettront d’éviter les formes graves de la maladie dans ces environnements insulaires où le nombre de lits de réanimation est limité et où les évacuations sanitaires sont compliquées.

Au total, au 21 mars, 247 350 doses de vaccin (Pfizer, Moderna et AstraZeneca) ont été livrées dans les différents départements, régions et collectivités d’Outre-mer. Au 22 mars, 164 210 doses ont été injectées.