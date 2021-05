95 PROJETS ARTISTIQUES SOUTENUS PAR LE MINISTÈRE DES OUTRE-MER ET LE MINISTÈRE DE LA CULTURE POUR FAIRE VIVRE LES CULTURES ULTRAMARINES PARTOUT EN FRANCE

Le FEAC a souhaité, cette année, soutenir particulièrement les projets intervenant dans le domaine du spectacle vivant. Les compagnies, festivals et artistes étant particulièrement fragilisés par la crise sanitaire, le soutien des deux ministères, à travers ce fonds, vise à leur permettre de faciliter la reprise de leur activité. Ce sont ainsi plus de 525 000 euros qui seront versés aux associations porteuses de ces projets, basées en Outre-mer et dans l’Hexagone.

Une seconde campagne de subventions sera annoncée cet été pour un montant équivalent, portant à plus d’1 million d’euros les crédits du FEAC pour 2021.

Plusieurs associations du spectacle vivant bénéficient du soutien du FEAC, dont :

La compagnie de danse “Difé Kako” , pour un projet de promotion des cultures créoles dans les territoires avec plusieurs temps forts proposés en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Elle recevra un soutien de 15 000 euros .

Le festival Milatsika Emergences , célébrant sur une même affiche des musiques d’autrefois et des musiques actuelles mahoraises. Il recevra un soutien de 15 000 euros .

L’association martiniquaise “Unité Real Squad” , pour l’organisation du championnat Arguments Hip-Hop K'rib. Elle recevra un soutien de 13 000 euros .

L’association réunionnaise “Lamayaz” , pour l’organisation d’une tournée de concerts dans l’Hexagone et à La Réunion. Elle recevra un soutien de 3 000 euros .

La compagnie de danse La Mangrove , compagnie basée en Seine-Saint-Denis et en Guadeloupe, pour une tournée internationale qui permettra de diffuser ses spectacles mettant en lumière la culture créole. Elle recevra un soutien de 15 000 euros .

L’association “Grand Théâtre itinérant de Guyane”, pour une tournée de spectacles en Martinique et en Guadeloupe. Elle recevra un soutien de 15 000 euros .

L’Association des Editeurs de Tahiti et des îles (AETI), pour l’organisation du salon “Lire en Polynésie, qui met en avant une quarantaine de nouvelles publications de l’archipel. Elle recevra un soutien de 10 000 euros.

Le FEAC est alimenté financièrement et géré à parité entre le ministère des Outre-mer et le ministère de la Culture. Chaque année, une commission composée pour moitié de représentants du Ministère des Outre-mer et de représentants des DRAC des territoires concernés, sélectionne des projets qui ont pour objectif de permettre la diffusion des productions artistiques des territoires d'Outre-mer, que ce soit dans l’Hexagone ou dans les pays de leurs zones géographiques.