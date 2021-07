6 000 logements en VEFA pour mettre en œuvre le Plan Logement Outre-Mer dans la dynamique du plan France Relance

Présentation d’une opération réalisée dans le cadre de l’appel à projets VEFA à Fort-de-France

Signature du contrat préliminaire de VEFA en mai 2021 avec financement LBU 2021

L’opération se situe dans un quartier nouveau, « l’Etang Z’Abricot », réalisé par l’aménageur de la Ville de Fort-de-France. Ce nouveau quartier se situe à 10 minutes du centre-ville de Fort-de-France, et à 6 minutes du Centre Universitaire et Hospitalier de la Martinique. Le programme de la ZAC se compose de bureaux, de logements sociaux, et logements privés, de commerces, de restaurants, de cabinets médicaux, d’une salle de spectacle, d’un hôtel de 65 chambres et d’un port de plaisance.

La SIMAR (Société Immobilière de la Martinique), filiale du groupe CDC Habitat, est déjà présente dans ce quartier avec une résidence de logements intermédiaires et un EHPAD de 96 lits.

Le projet consiste en la réalisation d’un ensemble immobilier multifonctionnel composé de 161 logements sociaux et intermédiaires, d’un local à usage des résidents et de deux locaux commerciaux répartis dans 2 bâtiments avec des parkings associés.