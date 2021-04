2009 - 2021, Mayotte célèbre le 10e anniversaire de la départementalisation

Le ministre affirme la souveraineté de la France décidée par la population, lors d'un référendum local, le 29 mars 2009. C'est l'occasion de revenir sur les actions de l’État et l'engagement des habitants pour améliorer la vie quotidienne sur l'île. Le développement du 101e département français se poursuit à un rythme soutenu et adapté au contexte régional, à l'est de l'océan Indien et à plus de 8 000 km de l'hexagone.