19 mars 1946 : 75ème anniversaire de l’adoption de la loi de départementalisation

Quelques décennies plus tard, en 1946, Léopold Bissol et Aimé Césaire sont élus députés de la Martinique. Ils proposent comme Gaston Monnerville et Raymond Vergès, députés Guyanais et Réunionnais, un texte de loi sur la Départementalisation des « quatre vieilles ». Examinées par l’Assemblée nationale, les demandes des quatre territoires fusionnées dans un seul texte ont été adoptées à l’unanimité. Elles constituaient l’aboutissement de revendications portées dès la seconde moitié du XIXème siècle.

Avec la promulgation de la loi voté le 15 mars, un long combat commence pour les 4 anciennes colonies, celui de l’égalité avec les Français de Métropole. Ce changement statutaire était perçu comme la garantie de l'égalité civile, juridique, économique et sociale. Selon l’article 3 de la loi de départementalisation, les lois nouvelles applicables à la métropole, le seront dans ces départements sur mention expresse insérée aux textes.

Néanmoins, ce que les promoteurs de la départementalisation désiraient si ardemment, c’était la pleine appartenance de tous les territoires de France à la République. Ce qu’ils réclamaient, c’était la garantie de l'application d’un droit social commun à tous les Français. C’est d’ailleurs le retard d’extension des lois sociales dans les décennies qui ont suivi 1946 qui a pu entraîner, pendant une période, la critique du modèle départementaliste. Aujourd’hui, l’objectif du Gouvernement est toujours l’égalité réelle.

Depuis, ces quatre territoires ont été rejoints par Mayotte. Le 31 mars 2011, Mayotte devenait le 101ème département français. Aujourd’hui, ces 5 département sont complètement intégrés à la France et à l’Europe.