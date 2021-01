10 000 startups pour changer le monde 2021 - Coup d’envoi à La Réunion | Communiqué de presse

“Nous avons souhaité accompagner la labellisation de nouvelles capitales French Tech dans les DOM-TOM en créant deux nouvelles étapes à La Réunion et en Guadeloupe”, indique Jean-Christophe TORTORA, Président-directeur-général de la Tribune. “Dans cette période de crise, l’innovation est partout dans les territoires français, et il était primordial d’ouvrir le concours à ces nouvelles capitales de la Tech”. « Élargir le Tour de France du concours 10 000 startups pour changer le monde aux Outre-mer était indispensable ! Les territoires ultramarins regorgent d’entrepreneurs, qui apportent, à travers leurs entreprises, une vraie utilité sociale. Leur permettre de participer à cet événement est une occasion de valoriser ce dynamisme. La Réunion et la Guadeloupe seront les étapes ultramarines de cette édition, mais je suis convaincu que d’autres viendront se rajouter les années prochaines », explique Sébastien Lecornu, Ministre des Outre-mer. Plus d’informations sur 10kstartups-pour-changer-le-monde.fr

À propos de 10 000 startups pour changer le monde Lancé il y a 9 ans, soutenu par le haut patronage d’Emmanuel Macron, Président de la république, 10000 startups pour changer le monde est le plus important concours de startups en France. Sa particularité : dénicher les futurs champions de la French Tech partout en France, grâce à un “tour de France de l’innovation” qui fait étape dans 8 métropoles : Toulouse, Bordeaux, Nantes, Paris, Marseille, Lyon, Lille et Strasbourg, et qui s’appuie sur l’expertise et le réseau des rédactions de La Tribune à Paris et partout en France et en outre-Mer en 2021. Lors de cette tournée, un jury composé d’experts et de journalistes identifie 48 lauréats régionaux, parmi lesquels seront distingués le 29 mars au Grand Rex 9 grands gagnants nationaux. 10 000 startups pour changer le monde est un concours organisé par La Tribune avec BNP Paribas, en partenariat avec Germain Moreau, Bpifrance et Business France. Le concours bénéficie également du soutien d’une centaine d’acteurs phares de l’écosystème, dont La French Tech, France Digitale, Systematic Paris Region, Diversidays… 10000 startups pour changer le Monde récompense les startups dans les catégories Environnement et Energie, Industrie du Futur, Data et IA,Smart Tech, Santé, Start. Les grandes étapes du Concours : Fin de l’appel à candidatures : le 15 janvier 2021

Jurys régionaux : du 26 janvier au 19 février 2021

Grand Oral : le 16 mars

Cérémonie de Remise des Prix : le 29 mars 2021 Pour davantage d'information sur le concours: 10kstartups-pour-changer-le-monde.fr